رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة لاذعة لأكاديمي كويتي الدكتور سلطان الحربي، الذي سخر من المصريين، موجهًا رسالة صادمة عن "بيع الأهرامات"، ومتسائلًا "بكم تبيعون الأهرام يا مصريين؟".

رسالة لاذعة من ساويرس على أكاديمي كويتي

حديث الأكاديمي الكويتي سلطان الحربي عن بيع الأهرامات، دفع المهندس نجيب ساويرس للرد برسالة قوية، معتبرًا حديث الحربي بأنه مجرد مزحة ثقيلة لا يعتد به، طالبًا أن يترك خفة الدم للمصريين، الذين وصفهم بأنهم "أخف دم في العالم".

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته اللاذعة التي وجهها للأكاديمي الكويتي: "أرى أن تترك خفة الدم للمصريين.. فهم أخف دم في العالم...".

وذلك ردًا على تغريدة، عبر منصة "أكس"، للأكاديمي الكويتي سلطان الحربي، حيث قال: "هل سنرى الأهرامات للبيع قريبًا؟ بكم تبيعونها يا مصريين؟"

وأثارت تغريدة سلطان الحربي رفضًا واسعًا من المصريين، الذين طالبوه بعدم التحدث في الشأن المصري، وأن مصر لا تبيع حضارتها وتراثها بأموال العالم، وأن حضارة مصر لا يعرف قيمتها سوى المصريين.

سلطان الحربي المثير للجدل

جدير بالذكر أن الأكاديمي الكويتي سلطان الحربي يثير الجدل بتغريدات عن مصر، ومنها تغريدة قال فيها:" بما أن مصر قد سقطت ومركبها قد غرقت، وباتت الدول تأخذ أفضل وأبرع أبنائها، فإني أقترح أن تأخذ الكويت الطبيب الجرّاح الساحر الدكتور هاني عبد الجواد ليفتح عيادته عندنا ونستفيد من علمه وإبداعه الكثير".

الأكاديمي الكويتي سلطان الحربي، فيتو



وأثارت تغريدة الحربي جدلًا واسعًا وسخط بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الدكتور هاني عبد الجواد للرد حينها، فقال: " مصر ممكن تمرض او تتعثر لكن لا يمكن تسقط ولا يمكن تموت يا دكتور سلطان. التاريخ بيقول كده. أما بالنسبة لأهلنا المرضي من كل البلدان فهم علي رؤوسنا".

ورد المهندس نجيب ساويرس قائلًا: "مصر لم ولن تسقط.. وإن أخطأت ادارتها فشعبها جبار وحضارته قديمة وعظيمة ولن يأخذ أحد أبنائها لا بجواز سفر او بأموال… فمصريتهم عميقة في جذورها وأن قبلوا بتكريم أو احتفال لا يتخلون عنها…و شعبها بريء من الأزمة الاقتصادية التي نواجهها! أما طبيبنا فهو فخر لنا وهو حر في قراره".

