هشام جمال يغني لزوجته ليلى زاهر في حفل حسين الجسمي بالساحل الشمالي (فيديو)

هشام جمال وليلى زاهر ، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلًا مميزًا بالساحل الشمالي وسط حضور كبير من الفنانين منهم عائلة أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال.

هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وفاجأ هشام جمال زوجته ليلى أحمد زاهر وغنى لها أغنية “ليلي” التي أهداها أياها في حفل زفافهم على المسرح مع حسين الجسمي خلال الحفل وتفاعل معهم الحضور.

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها من المنتج هشام جمال منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في حفل كبير أمام هرم سقارة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقص ليلى مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية "بنت أبويا"، ولم تتمالك دموعها لتبكي في أحضان والدها.

وحضر عقد القران عدد من النجوم منهم محمد جمعة وعمرو وهبة وأحمد صفوت وكمال عطية وعمرو وهبة ودنيا سامي وشام الذهبي.

كما حضر من النجوم “ليلى علوي، مصطفى شعبان، يسرا، أحمد صلاح السعدني، كريم العدل، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل، عماد صفوت، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضي، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري”.

وشهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورًا لافتًا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جاردًا آخرين.

وكان آخر الأعمال التي جمعت ليلى أحمد زاهر وزوجها مسلسل في بيتنا روبرت 2 الذي عرض في دراما رمضان 2022، هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

