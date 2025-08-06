حسين الجسمي يطلق ألبومه الجديد متضمنا أغنيات خليجية وعراقية

طُرح المطرب حسين الجسمي هذا الأسبوع الأغنيتان السابعة والثامنة من ألبومه الجديد والتي جاء بلمسات خليجية وعراقية.

ألبوم حسين الجسمي الجديد



جاءت الأغنية السابعة بعنوان “النور”، وهي أغنية خليجية النكهة، حملت توقيع الشاعر قوس، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع عصام الشرايطي.

وتقول كلمات الأغنية:

اسابق طلعتك يالنور قبل لا توصل عيونه

قبل تغفى صباح الخير على كتفه ويستأذن

ألا عل وعسى يمكن قبل لا تغمض جفونه

اكون آخر أحد شافه وأجي فحلمه لو أمكن

أما الاغنية الثامنة فكانت بعنوان “سد باب القلب”، وهي عمل عراقي، من كلمات الشاعر قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

قدّمها الجسمي بصيغة فنية تعكس رؤيته في إعادة تقديم اللون العراقي الأصيل بأسلوب حديث، يدمج بين الأصالة الشعبية والطابع الموسيقي المعاصر.

ويقول مطلع الأغنية:

سد باب القلب دنيانه خربانه

لا تدوّر نفس يم ناس غركانه

بشر يحكي كذب لا يغرك لسانه



يأتي طرح “النور” و”سد باب القلب” ضمن الوتيرة الأسبوعية التي يتبعها الجسمي في تقديم ألبوم HJ2025، والتي لاقت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا على مختلف المنصات، وساهمت في ترسيخ حضور الألبوم كمشروع فني عربي متكامل، يجمع بين الجودة والانتظام في الطرح، ويمنح كل عمل فرصته الخاصة للانتشار والتأثير.



و يتم طرح الأغنيتين الجديدتين عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على يوتيوب، بالإضافة إلى جميع المنصات الموسيقية الرقمية والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.

ويُنتظر أن يُعلن الجسمي عن الأغنيتي التاسعة والعاشرة يوم 13 أغسطس 2025.

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