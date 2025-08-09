شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

يسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم السبت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ومن المقرر بث القرعة مباشرة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، على أن تنطلق المراسم في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، إذ يبدأ المادر الأحمر مشواره من الدور الثاني بعد الإعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، استنادًا إلى نتائجه المتميزة خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أما بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، فسيخوض منافسات البطولة بدءًا من الدور التمهيدي الأول.

أبطال الموسم الماضي 🤩



من سيتوج بـ دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 2025/26؟ 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/orNwx7G1TH — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 8, 2025

الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي، وجرى إعفاؤهما من الدور التمهيدي الأول، بفضل نتائجهما الإيجابية في السنوات الخمس الماضية، ما يمنحهما بداية مباشرة من الدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التمهيدية في 19 سبتمبر المقبل، تليها الجولة التمهيدية الثانية التي تبدأ في 17 أكتوبر 2025.

واحتل الأهلي المركز الأول في تصنيف الأندية الأفريقية لعام 2025، فيما جاء بيراميدز سادسًا ثم الزمالك سابعًا، بينما المصري تواجد بالمرتبة 23.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التمهيدية في 19 سبتمبر المقبل، تليها الجولة التمهيدية الثانية التي تبدأ في 17 أكتوبر 2025.

بينما ستبدأ مرحلة المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي في 21 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ مرحلة خروج المغلوب في 13 مارس 2026.

وجاءت تصنيف الأندية الأفريقية بالكامل 2025، والذي يكون تراكميًا على مدار الموسم الـ5 الأخيرة، على النحو الآتي:





