الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة “كاف” للمدارس

الدرندلي يستقبل وفد
الدرندلي يستقبل وفد وزارة التعليم، فيتو

اتحاد الكرة، التقي صباح اليوم الأربعاء، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، الدكتورة إيمان حسن رئيس قطاع التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم رئيس اتحاد الرياضة المدرسية لمناقشة الاشتراك في بطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” للمدارس التي تقام للعام الثالث على التوالي.

بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم واتحاد الكرة

وتناول اللقاء الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري ووزارة التربية والتعليم لتنشيط كرة القدم المدرسية وتطوير مسابقة دوري المدارس خاصة على مستوى الكرة النسائية والناشئين والبراعم، وذلك في إطار خطة اكتشاف وانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم عن طريق الاستعانة بمدربين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب نشر الوعي بأهمية الرياضة وتنمية الروح الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم خالد الدرندلي مصطفي عزام وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يصرف 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث

اتحاد الكرة يوافق على صرف 5 كرات لكل ناد بالمظاليم

اتحاد الكرة يستقبل محاضر "حكم الفيديو" المعتمد من الفيفا

اتحاد الكرة يسابق الزمن لتوفير مباريات ودية لمنتخب الشباب

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

تعرف على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم في القانون الجديد

انخفاض كرتونة الأبيض، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية