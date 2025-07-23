اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة “كاف” للمدارس

اتحاد الكرة، التقي صباح اليوم الأربعاء، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، الدكتورة إيمان حسن رئيس قطاع التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم رئيس اتحاد الرياضة المدرسية لمناقشة الاشتراك في بطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” للمدارس التي تقام للعام الثالث على التوالي.

بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم واتحاد الكرة

وتناول اللقاء الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري ووزارة التربية والتعليم لتنشيط كرة القدم المدرسية وتطوير مسابقة دوري المدارس خاصة على مستوى الكرة النسائية والناشئين والبراعم، وذلك في إطار خطة اكتشاف وانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم عن طريق الاستعانة بمدربين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب نشر الوعي بأهمية الرياضة وتنمية الروح الرياضية.

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