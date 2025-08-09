السبت 09 أغسطس 2025
ميدو يشيد بأداء الزمالك في افتتاح الدوري

ميدو
ميدو

الزمالك ، أعرب أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق في أولى مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم، مشيدًا بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي للاعبين.

إشادة خاصة بشيكو بينزا وآدم كايد

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة “X” صباح اليوم: “صباح الخير، صباح فوز الزمالك العظيم أمام خصم منظم يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين”.

وأشار إلى إعجابه بالوافد الجديد شيكو بينزا، مؤكدًا أنه “لاعب عنده شخصية وهيتطور لما ينسجم أكثر مع الفريق”. كما أثنى على آدم كايد، قائلًا: “لاعب لمسته حلوة، حريف، لايق على الزمالك”.

دفاع منظم وروح قتالية

ميدو عبّر أيضًا عن رضاه عن أداء الخط الدفاعي، مشيرًا إلى التزام اللاعبين بالأدوار الدفاعية وحرصهم على عدم استقبال أهداف. 

وأضاف: “الزمالك لما بيبقى كويس، الدوري المصري بيبقى ليه طعم”.

رسالة للمشككين

واختتم ميدو حديثه برسالة حاسمة: “مش بقول كده علشان زمالكاوي، لكن رسالة للي كان بيحارب إن الزمالك يقع.. الزمالك هيفضل كبير، ومنافس شرس على كل البطولات بفضل جمهوره العظيم”.

وحقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، على إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك القادمة 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، يوم السبت الموافق 16 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

احمد حسام الزمالك والمقاولون العرب الزمالك مع المقاولون العرب الزمالك الزمالك والمقاولون الدورى المصرى الممتاز تمام الساعة التاسعة بطولة الدوري المصري الممتاز منافسات الجولة الثانية مباراة الزمالك مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباراة الزمالك والمقاولون

