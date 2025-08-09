للمرأة العاملة، روتين العناية في الصباح

روتين 5 دقائق لبشرة صحية في الصباح، في زحام الصباح وضغط المواعيد، قد تشعر المرأة العاملة أن العناية بالبشرة رفاهية لا وقت لها.



لكن الحقيقة أن تخصيص خمس دقائق فقط قبل الخروج من المنزل كفيل بأن يمنح بشرتك النضارة، ويقيها من الإرهاق الناتج عن التلوث وأشعة الشمس والإجهاد اليومي.





أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة لا تعني بالضرورة قضاء ساعة أمام المرآة أو استخدام منتجات باهظة الثمن.



فيمكنك بخمس دقائق فقط ومكونات طبيعية، أن تبدأي يومك ببشرة نظيفة، مرطبة، محمية، ومشرقة، والسر يكمن في الاستمرارية، فالمواظبة على هذا الروتين الصباحي ستجعلك تلاحظين الفارق ليس فقط في مظهر بشرتك، بل في شعورك بالثقة والحيوية طوال اليوم.



هذا الروتين السريع يعتمد على خطوات عملية باستخدام مكونات طبيعية، ولا يتطلب منتجات باهظة الثمن أو جلسات عناية طويلة.





روتين صباحي 5 دقائق فقط يوميا

كل ما تحتاجينه هو الالتزام اليومي، وستلاحظين الفرق خلال أيام قليلة.

تنظيف البشرة

الخطوة الأولى (دقيقة واحدة): تنظيف لطيف ومنعش

قبل أي خطوة، يجب إزالة أي شوائب أو زيوت متراكمة على الوجه من الليل. بدلًا من الغسولات القاسية التي قد تجفف البشرة، يمكنك الاعتماد على مكونات طبيعية:

وصفة الماء والعسل:

ضعي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي على راحة يدك، أضيفي قطرات قليلة من الماء الدافئ، ثم دلكي وجهك برفق لمدة 30 ثانية، واشطفيه بالماء الفاتر.

العسل مضاد للبكتيريا، ينظف البشرة بلطف، ويتركها مرطبة.

فوائد الخطوة: هذه الطريقة تنظف البشرة دون أن تسلبها زيوتها الطبيعية، وتتركها جاهزة لاستقبال باقي الروتين.

الخطوة الثانية (دقيقة واحدة): إنعاش فوري بماء الورد

بعد التنظيف، يأتي دور إنعاش البشرة وشد المسام. ماء الورد الطبيعي خيار مثالي وسريع:

ضعي ماء الورد في زجاجة بخاخة، ورشيه على وجهك برفق، أو امسحيه باستخدام قطعة قطنية ناعمة.

ماء الورد يوازن درجة حموضة البشرة، يقلل الالتهابات، ويمنح إشراقة فورية.

نصيحة: احتفظي بالبخاخ في الثلاجة لتأثير منعش يزيد من انتباهك صباحًا.

الخطوة الثالثة (دقيقة واحدة): ترطيب طبيعي عميق

البشرة المرطبة أقل عرضة للجفاف والخطوط المبكرة، وهي أكثر قدرة على مقاومة العوامل البيئية الضارة.

أفضل طريقة للترطيب السريع باستخدام مكونات طبيعية:

زيت الألوفيرا + زيت اللوز الحلو:

اخلطي نقطة واحدة من جل الألوفيرا مع قطرتين من زيت اللوز الحلو، ووزعي المزيج على وجهك بحركات دائرية.

الألوفيرا يهدئ البشرة ويمنحها ترطيبًا خفيفًا.

زيت اللوز يغذي البشرة بفيتامين E ويحافظ على مرونتها.

ملاحظة: إذا كانت بشرتك دهنية، اكتفي بجل الألوفيرا فقط.

الخطوة الرابعة (دقيقة واحدة): حماية طبيعية من الشمس

حتى لو كان يومك داخل المكتب، التعرض لأشعة الشمس ولو لوقت قصير يسرع شيخوخة البشرة. لذلك، الحماية ضرورية:

كريم واقٍ طبيعي بسيط:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع رشة بودرة أكسيد الزنك (متوفرة في الصيدليات)، ووزعيها طبقة خفيفة على البشرة.

هذه التركيبة توفر حماية جيدة من أشعة الشمس، خاصة في المشاوير القصيرة.

تنويه: إذا كان لديك كريم واقٍ جاهز وموثوق، يمكنك استخدامه لتوفير الوقت.

الخطوة الخامسة (دقيقة واحدة): لمسة إشراق قبل الخروج

قبل أن تضعي أي مكياج، امنحي بشرتك لمسة حيوية تزيد من إشراقتها طوال اليوم:

مساج سريع بالأصابع:

باستخدام أطراف أصابعك، قومي بعمل تدليك خفيف للوجه بدءًا من منتصف الجبهة باتجاه الصدغين، ومن جوانب الأنف نحو الخدين، ثم من الذقن نحو الأذنين.

هذا يحفز الدورة الدموية ويمنحك مظهرًا مشرقًا طبيعيًا.

لمسة خفيفة من ماء الورد مجددًا:

رشة بسيطة تعطيك انتعاشًا قبل الانطلاق.

العناية بالبشرة

مزايا هذا الروتين



لا يتجاوز 5 دقائق، مما يجعله مثاليًا للصباح المزدحم.

يعتمد على مكونات طبيعية، ما يقلل من التعرض للمواد الكيميائية القاسية.

يحمي البشرة من الجفاف وأضرار الشمس.

يناسب جميع أنواع البشرة مع إمكانية تعديل بعض المكونات.

يمنح نتائج ملحوظة إذا تم تطبيقه يوميًا.

نصائح لنجاح الروتين



حضري أدواتك ومكوناتك مسبقًا في ركن صغير، حتى لا تضيعي وقتك في البحث عنها صباحًا.

اشربي كوب ماء بعد الانتهاء من الروتين لتعويض ترطيب الجسم والبشرة من الداخل.

إذا كنتِ تستخدمين المكياج، سيكون تطبيقه أسهل وأجمل بعد هذا الروتين لأن البشرة ستكون مهيأة ومستعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.