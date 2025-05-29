تريدين تعزيز نضارة البشرة، إليك هذا القناع الطبيعي

تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة خلال فترة الإجازة حيث قلة الخروج نهارا ما يحمى البشرة من مخاطر أشعة الشمس.

وتتأثر البشرة بشكل سلبي خلال فترة الدراسة لكثرة الخروج يوميا، لذا تنتظر الفتيات الإجازة للعناية الجيدة بالبشرة لإعادة جمال البشرة.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة فى الإجازة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي للعناية بالبشرة فى الإجازة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (للوجه الدهني، اختياري)

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

الطريقة:

امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على وجهك النظيف، مع تجنب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

استخدمي مرطبك المفضل بعد القناع.

هذا القناع مضاد للبكتيريا، يرطب البشرة ويعزز نضارتها.

كما يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر بلطف ويفتح لون البشرة.

غني بفيتامين C ويساعد في تفتيح البقع (ينصح بتجنبه للبشرة الحساسة أو الجافة).

يستخدم القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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