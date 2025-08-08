تزويد مستشفى بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية واستقبال أولى الحالات

أعلنت مديرية الصحة بـالقليوبية، تزويد مستشفى بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور، حيث تم تشغيل الجهاز بنجاح واستقبال أولى الحالات لإجراء الفحص، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز قدرات المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تزويد بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية واستقبال أولى الحالات

ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية لمنظومة التشخيص الطبي داخل المستشفى، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على خدمات الأشعة المقطعية بدقة وكفاءة، دون الحاجة لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

وأعرب الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان، بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان؛ مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية.

ويأتي ذلك بتنسيق وإشراف الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية،الدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي،الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، الدكتور أحمد سمير، مدير مستشفى بهتيم المركزي.

