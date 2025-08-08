الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تزويد مستشفى بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية واستقبال أولى الحالات

تزويد بهتيم المركزي
تزويد بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية،فيتو

أعلنت مديرية الصحة بـالقليوبية، تزويد مستشفى بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور، حيث تم تشغيل الجهاز بنجاح واستقبال أولى الحالات لإجراء الفحص، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز قدرات المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

محافظة القليوبية تتجه لرقمنة خدماتها الحكومية عبر تطبيق إلكتروني

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار

تزويد بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية واستقبال أولى الحالات

ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية لمنظومة التشخيص الطبي داخل المستشفى، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على خدمات الأشعة المقطعية بدقة وكفاءة، دون الحاجة لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

وأعرب الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان، بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان؛ مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية. 

ويأتي ذلك بتنسيق وإشراف الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية،الدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي،الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، الدكتور أحمد سمير، مدير مستشفى بهتيم المركزي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار محافظ القليوبية محافظة القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظة القليوبية تتجه لرقمنة خدماتها الحكومية عبر تطبيق إلكتروني

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

محافظ القليوبية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ القليوبية يتفقد لجان شبرا الخيمة وقليوب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads