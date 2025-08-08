حسن الخاتمة، وفاة إمام مسجد بالشرقية أثناء خطبة الجمعة

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، واقعة مؤثرة هزّت مشاعر الأهالي، بعدما لفظ الشيخ السيد جودة عبده، إمام وخطيب المسجد الكبير بعزبة خليل موسى التابعة لإدارة أوقاف الزقازيق، أنفاسه الأخيرة أثناء إلقاء خطبة الجمعة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

بيان مديرية أوقاف الشرقية

وأصدرت مديرية أوقاف الشرقية بيان نعي، قال فيه الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل الوزارة: "إن الفقيد كان صاحب خُلق رفيع وسيرة عطرة ومعاملة طيبة مع زملائه ومرءوسيه، وقد ختم الله له بخاتمة طيبة وهو قائم بعمله، ونحسبه شهيد العمل، رزقه الله الفردوس الأعلى"، مقدمًا خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

وفاة أمام وخطيب مسجد،فيتو

مشهد من داخل المسجد

وروى أحد المصلين لـ فيتو تفاصيل اللحظات الأخيرة قائلًا: "كان الشيخ يخطب بخشوع شديد، وفجأة تغيّر صوته، ثم أمسك بيد المنبر وكأنه يستجمع أنفاسه، قبل أن ينهار ويسقط أرضًا، عمّ المسجد صمت رهيب، وهرع بعض المصلين لنجدته، لكن إرادة الله كانت أسرع".

بينما تستعد قرية شوبك مركز الزقازيق محافظة الشرقية لاستقبال جثمانه وتشييعه إلى مثواه الأخير مساء اليوم، وسط حالة من الحزن العميق التي خيّمت على الأهالي.

