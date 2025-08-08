وزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية لعدد من محطات المحولات والخطوط الهوائية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا

واطمأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وبدء التشغيل كأحد أهم المصادر لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



التوقيتات المحددة لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفى توقيت زمنى قياسي نظرا لطبيعة النشاط الزراعي والتوقيتات المحددة لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية، وشهد المشروع تنسيقا وتعاونا وتكاملا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكافة الجهات المعنية، لبدء التشغيل قبل الموعد المحدد دون تأخير، الأمر الذى عكس كفاءة الأداء والانضباط في التنفيذ، وتم وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND5 / أكتوبر 500) جهد 220 ك.ف والذى يضم (88 برج) بطول 28.4 كم، وكذلك وضع الجهد على الخط الهوائي (ND5 / ND6)جهد 220 ك.ف سعة 125 م.ف.أ والذى يضم 113 برج بطول 36.6 كم، بالإضافة إلى وضع الجهد على المحطة المتنقلة ND6 جهد 220/22/22 ك.ف سعة (60 م.ف.أ)، وكذلك وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND6 / ND7) جهد 220 ك.ف والذى يضم 154 برج بطول 50 كم.

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجهد على محطة محولات ND7 جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175 + 3×40) م.ف.أ والتى تضم عدد (2) محول جهد 220/66 ك.ف سعة (175 م.ف.أ)، وعدد ( 2 ) محول جهد 66/22 ك.ف سعة ( 40 م.ف.أ، وتم وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND7 / ND9 ) جهد 66 ك.ف والذى يضم ( 100 برج بطول 34 كم، بالإضافة إلى وضع الجهد على المحطة المتنقلة ND9 جهد 66/22 ك.ف سعة (40 م.ف.أ)، الأمر الذى يُعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية احتياجات التوسعات التنموية، سيما مشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع العمرانى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.





أهمية مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي

قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة توفر كافة سبل الدعم اللازمة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا استمرار العمل من خلال خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، لافتا إلى مدى أهمية مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي.

رفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة

وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالقائمين على تنفيذ المشروع على كافة الجهود، والالتزام بالتوقيت المحدد لإطلاق التيار الكهربائي واستمرار العمل للانتهاء من باقي المحطات فى إطار الخطة الزمنية المحددة، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مؤكدا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات.

يأتي ذلك فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخطة العمل لإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الارتفاع فى الأحمال والقدرات التوليدية الجديدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التغذية.

