النصر السعودي يستهدف نجم بايرن ميونخ لتدعيم مركز الجناح

كثف نادي النصر السعودي نشاطه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بأسماء بارزة من الدوريات الأوروبية، حيث توصل النادي لاتفاق نهائي مع الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة، للانضمام إلى صفوفه.

لاعب بايرن ميونخ على رادار النصر السعودي

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، بدأ النصر محادثات رسمية مع نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع النجم الفرنسي كينجسلي كومان، ليكون الهدف الأبرز للفريق في تدعيم مركز الجناح خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة النصر، التي أنهت مؤخرا صفقة جواو فيليكس من تشيلسي، إلى مواصلة جلب لاعبين ذوي خبرة أوروبية كبيرة، إذ قد يصبح كومان الصفقة الثالثة للنادي هذا الصيف بعد مارتينيز وفيلكس.

ومن المقرر أن يخضع مارتينيز للفحوصات الطبية هذا الأسبوع، تمهيدًا لتوقيع عقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد حتى صيف 2027.

