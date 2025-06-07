وفاة 3 شباب من الشرقية في حادث على طريق الإسماعيلية (صور)

خيم الحزن الشديد على قرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في أيام عيد الأضحى المبارك عقب مصرع ثلاثة من أبنائها في حادث سير أليم وقع على طريق الإسماعيلية.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة 3 أصدقاء

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:-"محمد عطا الصادق"و"السيد عطية"و"أحمد محمد عمر"الشباب الثلاثة، الذين جمعتهم الصداقة في الحياة، رحلوا معًا في الحادث، مما زاد من حجم الفاجعة التي أصابت أسرهم وأهالي القرية.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

وقد تم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بقرية سماكين الشرق وسط جنازة مهيبة خيم عليها الحزن والدموع، في مشهد مؤثر شارك فيه المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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