السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة 3 شباب من الشرقية في حادث على طريق الإسماعيلية (صور)

مصرع ٣ أصدقاء بالشرقية،فيتو
مصرع ٣ أصدقاء بالشرقية،فيتو

 خيم الحزن الشديد على قرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في أيام عيد الأضحى المبارك عقب مصرع ثلاثة من أبنائها في حادث سير أليم وقع على طريق الإسماعيلية.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة 3 أصدقاء 

 وأسفر الحادث عن وفاة كل من:-"محمد عطا الصادق"و"السيد عطية"و"أحمد محمد عمر"الشباب الثلاثة، الذين جمعتهم الصداقة في الحياة، رحلوا معًا في الحادث، مما زاد من حجم الفاجعة التي أصابت أسرهم وأهالي القرية.

<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

وقد تم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بقرية  سماكين الشرق وسط جنازة مهيبة خيم عليها الحزن والدموع، في مشهد مؤثر شارك فيه المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو
<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة3 أصدقاء،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة ٣ اصدقاء بالشرقية وفاة ٣ شباب في حادث سير بالشرقية حوادث حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يتلقى صدمة قبل افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة لهذا السبب

تراجع أسعار الزيوت والسكر العالمية في مايو 2025

حملة أمنية في دمياط لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

أسرة عبدالحليم حافظ تحذر مهرجان موازين لهذا السبب

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم البحث العلمي والتوعية في مجال سلامة الأغذية

الزراعة: استمرار الإشراف على أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية وإلغاء الإجازات للأطقم البيطرية خلال العيد

الأكثر قراءة

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

أحمد سليمان يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

دعم مصري للمهندي في أزمة انتخابات الدولي لتنس الطاولة وموقف مثير للدهشة من مشرف

الأهلي ينشر جلسة تصوير لـ زيزو بتيشرت الفريق من ميامي

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

ليلى طاهر تكشف قصة تغيير اسمها بسبب السينما ورمسيس نجيب

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة لهذا السبب

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثالث أم رابع أيام العيد، الأزهر يكشف عن موعد انتهاء ذبح الأضحية

بداية بناء الكعبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 127 من سورة البقرة

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية