قبل انتهائها الثلاثاء المقبل.. أهم 20 سؤالًا حول حزمة التسهيلات الضريبية.. والضرائب تفتح أبوابها للممولين غدًا بصورة طبيعية

التسهيلات الضريبية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، فإن المصلحة قررت استمرار العمل غدا السبت الموافق 9 أغسطس 2025 بجميع المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، وتيسير تقديم الطلبات الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالحزمة.

استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية يوم السبت المقبل

وأوضحت أن العمل سيكون مستمرًا غدا السبت بكل من: مركز كبار الممولين ( أول)، ومركز كبار الممولين (ثان)، مركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي.

وشددت رئيس المصلحة على أهمية سرعة تقدم الممولين والمكلفين بالطلبات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إمكانية تسوية المنازعات، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) دون غرامات، ومعالجة بعض الأوضاع السابقة على ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

ودعت رشا عبد العال جميع الممولين والمكلفين إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، لتقديم طلباتهم الإلكترونية قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن فرق العمل بالمصلحة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والتيسير خلال الأيام المتبقية.

ووضعت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حزمة تسهيلات ضريبية بها حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب، بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر"، وقد لاقت قبولًا واسعًا بين مختلف طوائف الشعب المصري، خاصة الممولين في ظل دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه التيسيرات.

وفيما يلي نجيب عن أهم 20 سؤالًا حول حزمة التسهيلات الضريبية بجانب استعراض عدد من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية:

1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟

لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو ١٣/٢/ ٢٠٢٥، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.

2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟

ينبغى للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اتباع ما يلى:

١- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.

٢- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا.

٣- ألا يكون قد اتُخذت أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.

4- أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.

3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التى لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟

نعم.. يحق للممولين والمكلفين تقديم كل والإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، التي انتهى الموعد الأصلى لتقديمها قبل 13 /2 /2025 دون توقيع أى عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.

4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟

نعم.. يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، دون احتساب أى غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلى والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.

5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديرى؟

تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠، من خلال أداء ضريبة تعادل ٣٠٪ من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.

وفى حالة عدم وجود ضريبة بإقرار «سنة المنازعة» أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة، أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل ٤٠٪؜ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.

6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري؟

نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على ٤ أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.

7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟

تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠ من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، فى مقابل التجاوز عن ١٠٠٪؜ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.

8- كيف يستفيد الشخص الذى قام بتصرف عقارى أو فى أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥؟

لو لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبًا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، ولو كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفى المقابل يتم التجاوز عن ١٠٠٪؜ من مقابل التأخير.

9- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة مضى عليها أكثر من ٥ سنوات؟

لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التى مضى عليها ٥ سنوات.

10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟

الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.. واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.

11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟

1- 0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.

2- 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه.

3- 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

4- 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.

5- 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.

12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟

يُشترط للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ما يلى:

1- تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

2- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى.

3- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.

13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟

1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالنسبة للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعى، ونهاية أبريل بالنسبة للشخص الاعتباري.

2- تقديم ٤ إقرارات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بدلًا من الإقرار الشهرى.

3- تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلًا من تقديم ١٢ نموذج سداد شهری و٤ نماذج ربع سنوية.

4- أول فحص ضريبي سيكون بعد مضى ٥ سنوات.

14- ما المشروعات التى يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟

المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى٢٠ مليون جنيه، سواءً كان المشروع نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وغيرها من الأنشطة والمشروعات.

15- ما الأنشطة التى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟

لا تسرى أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.

2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

16- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟

لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، قبل مضي ٥ سنوات من اليوم التالى لتاريخ تقديم طلب الاستفادة.

17- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط الاستمرار فى الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أي عام؟

نعم وذلك فى الحالة التالية:

إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع ٢٠ مليون جنيه فى أى سنة خلال مدة السنوات الخمس بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪؜، ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من أحكام هذا القانون وفقًا لسعر الضريبة ١,٥٪؜ من حجم الأعمال السنوي، فإذا تجاوز المشروع نسبة ٢٠٪؜ أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

18- هل يجوز سداد مقابل التأخير فى حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التي تفوق أصل الضريبة؟

نعم وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025.

19- هل يجوز التصالح فى عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟

نعم وذلك فى الحالة التالية:

يجوز التصالح مقابل دفع تعويض لا يقل عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

20- هل يجوز التصالح فى عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟

نعم يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ، التى لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها أو توريدها تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية

ونستعرض فيما يلى عدد من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية:

9 إعفاءات ضريبية:

رسم تنمية الموارد المالية للدولة

ضريبة الدمغة

رسوم التوثيق والشهر لكل من:

▪ عقود تأسيس الشركات والمنشآت

▪ عقود التسهيلات الائتمانية والرهن

▪ الضمانات المقررة للحصول على التمويل

ضريبة الأرباح الرأسمالية

ضريبة توزيعات الأرباح

ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات

نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة

ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافي الأرباح

0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه

0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه

0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه

1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه

1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه

إقرارات إلكترونية

إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور.

إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا.

نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات.

للاستفسار ولمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل عبر الخط الساخن 16395.

