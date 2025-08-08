الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يتابعان تنظيم مونديال الناشئين في مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبدر دياب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وياسر الرملي مدير البطولة، في إطار المتابعة المستمرة لفعاليات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي انطلقت أول أمس في مصر.

تناول الاجتماع متابعة سير البطولة في يومها الثالث، واستعراض ما تم تنفيذه من ترتيبات تنظيمية وفنية، والتأكيد على جاهزية الصالات المستضيفة للمباريات، وكذلك توفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يضمن خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية تعكس قدرات مصر في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم البطولة يأتي امتدادًا لنجاحات مصر في استضافة البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة مصر وريادتها في المجال الرياضي.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن مصطفى بالأجواء التنظيمية المتميزة للبطولة منذ انطلاقها، والتعاون المثمر بين الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، مثنيًا على الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة في تهيئة كافة الإمكانات لضمان نجاح الحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد حسن مصطفى أشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وزير الرياضة يلتقي وفد الشباب المغربي في إطار برنامج التبادل الثنائي

وزير الشباب يشهد انطلاق المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون

الأكثر قراءة

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

مصر تصدر بيانا عاجلا ردًا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مرشحين لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads