وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يتابعان تنظيم مونديال الناشئين في مصر

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبدر دياب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وياسر الرملي مدير البطولة، في إطار المتابعة المستمرة لفعاليات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي انطلقت أول أمس في مصر.

تناول الاجتماع متابعة سير البطولة في يومها الثالث، واستعراض ما تم تنفيذه من ترتيبات تنظيمية وفنية، والتأكيد على جاهزية الصالات المستضيفة للمباريات، وكذلك توفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يضمن خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية تعكس قدرات مصر في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم البطولة يأتي امتدادًا لنجاحات مصر في استضافة البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة مصر وريادتها في المجال الرياضي.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن مصطفى بالأجواء التنظيمية المتميزة للبطولة منذ انطلاقها، والتعاون المثمر بين الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، مثنيًا على الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة في تهيئة كافة الإمكانات لضمان نجاح الحدث.

