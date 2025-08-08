الجمعة 08 أغسطس 2025
حوادث

بدء سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية غدًا

الالتحاق بالمعاهد
الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

تبدأ غدًا السبت، وزارة الداخلية في استقبال راغبي الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية من "الذكور والإناث" بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بسحب كراسات الالتحاق من مستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، وأسيوط، ضمن إجراءات قبول الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2025 – 2026.

المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025 – 2026

وأوضحت الوزارة أن القبول متاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة "علمي علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمي"، وفق شروط أبرزها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا في أول أكتوبر 2025، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالطول والوزن، وحسن السيرة والسلوك، وعدم سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فصله من أي جهة حكومية أو معهد شرطي أو عسكري.

الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 18 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

إحباط تهريب مخدرات بقيمة 255 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

كما يشترط حصول المتقدم على حد أدنى 60% بالمؤهل الدراسي، و65% على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات اللياقة الصحية، والتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

وتستمر عملية سحب الكراسات حتى 10 سبتمبر 2025، على أن يتم استلامها بعد استيفائها بمقر المعهد في مستشفى الشرطة بمدينة نصر من 11 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2025.

ومدة الدراسة بالمعهد سنتان يحصل الخريج بعدهما على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة معاون أمن ثالث، مع إمكانية التدرج الوظيفي وفق القوانين المنظمة، وتتحمل وزارة الداخلية نفقات التعليم والتدريب والملابس، مع صرف مكافأة شهرية وحوافز للأوائل، فضلًا عن مزايا مالية واجتماعية بعد التخرج.

