ضبط مدير مكتبة بالقليوبية بحوزته أكثر من 50 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تصريح

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مسئول عن مكتبة ومخزن غير مرخصين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بحوزتهما أكثر من 50 ألف نسخة كتاب لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

وكشفت المعلومات والتحريات أن مالكي المكتبة والمخزن يقومان بتوزيع وبيع الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، في مخالفة صريحة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول وبحوزته 5020 نسخة كتاب دراسي لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض. وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالكي المكتبة والمخزن بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

