بهاتريك رونالدو، النصر يكتسح ريو آفي البرتغالي برباعية

قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي فريقه لتحقيق فوز كبير أمام ريو آفي البرتغالي، برباعية نظيفة وديًّا خلال معسكره الحالي المقام في البرتغالي، استعدادًا لبدء المنافسات الرسمية في الموسم الجديد.

هاتريك رونالدو

شهدت مباراة النصر وريو آفي البرتغالي تسجيل رونالدو ثلاثة أهدافه، ليواصل تألقه في وديات النصر بعدما هز الدون من قبل شباك تولوز الفرنسي في ثاني مباريات العالمي الودية، والتي انتهت بفوزه 2-1.

وسجل كريستيانو الهدف الثاني في مباراة ريو آفي البرتغالي، في الدقيقة 44، بعد تبادل رائع للكرة مع مواطنه جواو فيليكس، الذي بدا واضحا أنه بدأ يستعيد فورمته ومستواه المعهود مع استمرار مشاركته في المباريات.

بعدها عاد رونالدو ليطير عاليًا في الدقيقة 63 من الشوط الثاني ويقابل عرضية رائعة من ويسلي في الشباك البرتغالية محرزا الهدف الثاني له والثالث للنصر.

وفي الدقيقة 68 أكمل كريستيانو رونالدو الهاتريك بتسجيل ركلة جزاء احتسبت لصالح مواطنه فيليكس بعد عرقلته أمام الشباك الخالية.

وكان النصر تقدم بالهدف الأول عبر الفرنسي محمد سيماكان في الدقيقة 15، بعد تمريرة أيضًا من جواو فيليكس سقطت أمامه وسددها قوية في الشباك البرتغالية.

وانضم جواو فيليكس إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو.

