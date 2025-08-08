الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بهاتريك رونالدو، النصر يكتسح ريو آفي البرتغالي برباعية

رونالدو لاعب النصر،
رونالدو لاعب النصر، فيتو

قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي فريقه لتحقيق فوز كبير أمام  ريو آفي البرتغالي، برباعية نظيفة وديًّا خلال معسكره الحالي المقام في البرتغالي، استعدادًا لبدء المنافسات الرسمية في الموسم الجديد.

 

هاتريك رونالدو 

شهدت مباراة النصر وريو آفي البرتغالي تسجيل رونالدو ثلاثة أهدافه، ليواصل تألقه في وديات النصر بعدما هز الدون من قبل شباك تولوز الفرنسي في ثاني مباريات العالمي الودية، والتي انتهت بفوزه 2-1.

 

وسجل كريستيانو الهدف الثاني في مباراة ريو آفي البرتغالي، في الدقيقة 44، بعد تبادل رائع للكرة مع مواطنه جواو فيليكس، الذي بدا واضحا أنه بدأ يستعيد فورمته ومستواه المعهود مع استمرار مشاركته في المباريات.

بعدها عاد رونالدو ليطير عاليًا في الدقيقة 63 من الشوط الثاني ويقابل عرضية رائعة من ويسلي في الشباك البرتغالية محرزا الهدف الثاني له والثالث للنصر.

وفي الدقيقة 68 أكمل كريستيانو رونالدو الهاتريك بتسجيل ركلة جزاء احتسبت لصالح مواطنه فيليكس بعد عرقلته أمام الشباك الخالية.

وكان النصر تقدم بالهدف الأول عبر الفرنسي محمد سيماكان في الدقيقة 15، بعد تمريرة أيضًا من جواو فيليكس سقطت أمامه وسددها قوية في الشباك البرتغالية.

 

وانضم جواو فيليكس إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو ريو افي البرتغالي رونالدو النصر السعودي

مواد متعلقة

رغم تبقي عام في عقده، سر رحيل لاعب برشلونة مجانا إلى النصر السعودي

مدافع برشلونة ينتقل إلى النصر السعودي مجانا

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي وسيلينا جوميز وكيم كاردشيان، ما القصة؟

رونالدو يتدخل لإقناع نجم مارسيليا بالانضمام إلى النصر السعودي

الأكثر قراءة

نهال عنبر تحسم جدل القبض على الفنانة وفاء عامر

النيابة تأمر بضبط وإحضار جراح بمستشفى شهير بالشيخ زايد بتهمة التسبب في وفاة مريضة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

شهيد الواجب في محراب الطوارئ، الأطباء تنعى الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج بمستشفى المنصورة

حالة الطقس اليوم، ظاهرتان مقلقتان وهذا موقف درجات الحرارة قبل عودة الموجة الحارة

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

قائمة الكليات والحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

خدمات

المزيد

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads