القحطاني يلتحق بمعسكر الهلال السعودي في ألمانيا

محمد القحطاني
انضم محمد القحطاني، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى المعسكر الجاري حاليًا في مدينة دوناوشينجن الألمانية استعدادًا للموسم الجديد، بعد إجرائه عملية جراحية أسفل البطن الأسبوع الماضي.

من ناحية اخرى كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي الهلال تقدم بخطاب رسمي إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب فيه الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التي أقصته من المشاركة في كأس السوبر السعودي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: إن الهلال تقدم بخطاب رسمي إلى لجنة الاستئناف يطلب خلاله الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن عدم مشاركته في كأس السوبر السعودي بعد حصوله على المسببات.

وكان الهلال قد أكد في بيان رسمي، اعتذاره عن عدم المشاركة في السوبر السعودي 2025–2026، بسبب الإجهاد الذي تعرض له لاعبيه خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا يقضي بحرمان نادي الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026–2027، بعد انسحابه من النسخة الحالية.

وشمل القرار كذلك تغريم النادي مبلغ 500 ألف ريال، إلى جانب حرمانه من الحصول على أية مبالغ مالية مخصصة للبطولة ذاتها، في قرار قابل للاستئناف.

