أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إطلاق دفعة جديدة من أصبعيات الأسماك، تضمنت إنزال 650 ألف من أسماك المبروك و150 ألف من البلطي، ببحر مويس وبحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق، على مدار يومين متتاليين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومفرخ العباسة السمكي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية

تحقيق الأمن الغذائي، من خلال ضخ الزريعة في المسطحات المائية بهدف رفع كفاءة الإنتاج السمكي المحلي

وأكدت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لخطة الدولة في تنمية المخزون السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال ضخ الزريعة في المسطحات المائية بهدف رفع كفاءة الإنتاج السمكي المحلي، وتوفير مصدر بروتين صحي للمواطنين.

800 ألف زريعة لتنمية الثروة السمكية في الشرقية.. دفعة جديدة من المبروك والبلطي ببحر مويس وأبو الأخضر، فيتو

قطاع المصايد والثروة السمكية

وشهد فعاليات الإنزال عدد من مسئولي قطاع المصايد والثروة السمكية، من بينهم المهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، والمهندس عبد الله خليل، والمهندس أسامة أحمد، إلى جانب المهندس متولي والمهندس علاء منصور من مفرخ العباسة.

800 ألف زريعة لتنمية الثروة السمكية في الشرقية.. دفعة جديدة من المبروك والبلطي ببحر مويس وأبو الأخضر،فيتو

800 ألف زريعة لتنمية الثروة السمكية في الشرقية.. دفعة جديدة من المبروك والبلطي ببحر مويس وأبو الأخضر،فيتو

800 ألف زريعة لتنمية الثروة السمكية في الشرقية.. دفعة جديدة من المبروك والبلطي ببحر مويس وأبو الأخضر،فيتو

عمليات الإنزال تُجرى وفقًا لأحدث المعايير العلمية

من جانبه، أوضح المهندس فخري عياد، مدير مفرخ العباسة، أن الزريعة يتم إخضاعها للفحص البيطري الكامل قبل إطلاقها في المسطحات المائية، لضمان جودتها وسلامتها، مؤكدًا أن عمليات الإنزال تُجرى وفقًا لأحدث المعايير العلمية، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة في دعم منظومة الثروة السمكية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.