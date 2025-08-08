رحلة داخل سوق البوتاجازات المستعملة في غمرة.. الأسعار تبدأ من 700 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء

سوق غمرة هو مكان مخصص لشراء الأجهزة المستعملة، وأبرزها البوتاجازات يُعتبر هذا السوق فرصة مثيرة للتسوق، حيث يمكنك العثور على صفقة جيدة، إذ ستحصل على منتج بسعر معقول ومناسب.

في سوق غمرة، تُعرض عشرات البوتاجازات والأجهزة المستعملة على الأرصفة في شوارع "غمرة"، وكأنها تنتظر فرصة جديدة لتجد مكانها في مطبخ جديد.

البوتاجازات المستعملة في غمرة

البوتاجازات المستعملة في غمرة

من مميزات الشراء في هذا السوق أنك لا تحتاج إلى فواتير أو عروض تقسيط، ولكنك تحصل على ضمانات كل بوتاجاز يروي قصته من خلال لونه ونظافته وعدد الشعلات التي لا تزال تقاوم الصدأ وعوامل الزمن.

وفي جولة قامت بها "فيتو" في سوق غمرة، رصدنا ورش بيع البوتاجازات المستعملة.

قال أحمد، صاحب ورشة بيع البوتاجازات المستعملة في غمرة، لـ "فيتو" إنه يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة، حيث يعتبره مصدر رزقه الوحيد، وأضاف قائلًا: "ده مصدر رزقي ولقمة عيشي أنا وأولادي".

البوتاجازات المستعملة في غمرة

البوتاجازات المستعملة في غمرة

البوتاجازات المستعملة في غمرة



الفرق بين البوتاجاز الجديد والبوتاجاز المستعمل

وأكد أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأجهزة المستعملة والجديدة، وأبرز هذا الفرق هو السعر. على سبيل المثال، يصل سعر البوتاجاز المستعمل إلى 3000 جنيه، بينما يبدأ سعر الجديد من 10,000 جنيه، مع العلم أن البوتاجاز المستعمل يكون في حالة جيدة ومناسبة.

وتابع قائلًا: "هناك أشخاص يمتلكون سيارات موديل حديث ويأتون لشراء المستعمل"، وذلك لأن بعض المنتجات تكون مستهلكة بينما البعض الآخر في حالة جيدة ولا يحتاج إلى أي إصلاحات، "هياخد مني البوتاجاز ويستخدمه على الفور".

البوتاجازات المستعملة في غمرة

البوتاجاز في متناول اليد لكن الموديلات تختلف والأسعار تتفاوت حسب الحالة

وأوضح أن الجميع هنا يبحث عن "البوتاجاز الذي يفي بالغرض"، إلا أن الأسعار تختلف بشكل كبير النوع الشعبي القديم، الذي يظهر عليه علامات الاستعمال، يمكن أن تجد سعره بين 700 و800 جنيه، وإذا كان هناك صدأ أو عيوب ظاهرة، قد ينخفض السعر أكثر.

وأضاف أن الأسعار تتفاوت، فهناك بوتاجاز "نظيف وماركة مشهورة ولونه لا يزال يلمع"، وقد يصل سعره إلى 2500 جنيه، ويعمل بشكل ممتاز، حيث يسخن الفرن في 5 دقائق، يقولها البائع بثقة، ثم يشعل الشعلة أمامك.

نوع وحالة البوتاجازات المستعملة في غمرة

وقال: "العوامل التي تحدد سعر السوق هنا ليست الماركة فقط، بل أيضًا حالة البوتاجاز." على سبيل المثال، هناك أنواع مختلفة من العلامات التجارية مثل "فريش" أو "يونيفرسال" التي تكون في حالة سيئة ولا تتجاوز 1000 جنيه، بينما نفس النوع ولكن بحالة ممتازة وسليمة من جميع الجوانب يمكن أن يصل سعره إلى 3 أو 4 آلاف جنيه.

كما توجد بوتاجازات بلت إن، لكنها نادرة وسعرها يبدأ من 3.5 آلاف جنيه ويزيد حسب الحالة والنظافة.

فحص حالة البوتاجاز وتجربته قبل الشراء

قال أحمد لـ "فيتو": "بعض الزبائن يقومون بتجربة البوتاجاز قبل الشراء وهذا حقهم، لذا فإن معظم البائعين يوفرون أسطوانة غاز صغيرة لتوصيلها بالجهاز وتجربته أمام الزبون، كل ذلك ليطمئن الزبائن قبل الشراء".

وأضاف: "الغني والفقير يشترون مستعمل" نظرًا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الأجهزة بين الحين والآخر، كما أن بعض الأشخاص يشترون البوتاجاز المستعمل للحصول على قطع غيار أصلية، خاصة إذا كان لديهم نفس النوع ويبحثون عن قطع غيار له".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.