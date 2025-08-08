حملات نظافة مكثفة في رأس البر لاستقبال الزائرين أثناء الإجازة الأسبوعية (صور)

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملات نظافة موسعة بمنطقة اللسان، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصطافين والزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وتأتي هذه الحملات في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المدينة في موسم الصيف، خاصة في أيام العطلات، حيث يتوافد الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بأجواء رأس البر المميزة وموقعها الفريد عند التقاء البحر بالنيل.

حملات نظافة موسعة بمنطقة اللسان براس البر

إزالة المخلفات وإبراز جمال المصيف

شملت الحملات رفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال نظافة شاملة للشواطئ والممرات والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى الاهتمام بزراعة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار لإبراز المظهر الجمالي للمدينة. كما تم نشر فرق النظافة بشكل متواصل لضمان بقاء المنطقة في أبهى صورة على مدار اليوم.

وتعد منطقة اللسان واحدة من أبرز معالم رأس البر وأكثرها جذبًا للسياح، حيث يحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بمشهد التقاء البحر والنيل في لوحة طبيعية خلابة.

رسالة للمصطافين والزوار

وأكدت محافظة دمياط حرصها على توفير بيئة نظيفة وآمنة لكل الزوار، داعية المواطنين والمصطافين إلى التعاون في الحفاظ على نظافة الشواطئ والأماكن العامة، وعدم إلقاء المخلفات إلا في الصناديق المخصصة لذلك.

وشددت المحافظة على أن وعي الزائرين وسلوكهم الإيجابي هو الشريك الأساسي في استمرار تألق رأس البر كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

