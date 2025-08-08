الجمعة 08 أغسطس 2025
مياه الشرقية تنظم ندوة تثقيفية بمقر كنيسة الشهيد مارمينا بأولاد صقر

ندوة تثقيفية بمقر
ندوة تثقيفية بمقر كنيسة الشهيد مارمينا بأولاد صقر

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية وأنشطة تفاعلية بمقر كنيسة الشهيد مارمينا بمدينة أولاد صقر والذي يأتي في ضوء حرص الكنائس على تفعيل دورها المجتمعى والثقافى ولتعريف الحضور بأهمية الحفاظ علي البيئة وخطورة إهدار المياه وكذلك إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

الحد من الإسراف فى المياه بالمنازل

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مؤكدًا على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.

