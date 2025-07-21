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مياه الشرقية تطلق قافلة مجانية لخدمة سكان قرية قنتير في فاقوس

قافلة مجانية لخدمة
قافلة مجانية لخدمة سكان قرية قنتير بمركز فاقوس

 أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية"، نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة  قافلة مائية للسكان  بقرية قنتير التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، وذلك على مدار 3 أيام متتالية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية.

 

ندوات توعوية وورش عمل 

 أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي وذلك بمركز الشباب والوحدتين المحلية والصحية ومساجد القرية بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم.

رفع عينات مياه عشوائية لتحليلها 

 وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن فعاليات القافلة تضمنت إجراء أعمال تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسل الشبكات وصيانة غرف ومطابق الصرف الصحي ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب، وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن تقديم خدمات مميزة لهم. 

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 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

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المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة المياه الصرف الصحي محافظة الشرقية فاقلة مائية مجانية قرية قتنير مركز فافوس الحفاظ على البيئة خطورة اهدار المياه

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