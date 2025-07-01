محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي

أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال سحب وشفط مياه الأمطار من نفق عرابي وعدد من شوارع وميادين مدينة الزقازيق، وذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

إعلان حالة الطوارئ في الشرقية بسبب الطقس السيئ

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار تام، وتعمل على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والأحياء، للتدخل السريع ورفع تجمعات المياه، بما يضمن انسياب الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

الاشموني يتفقد ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي بالشرقية،فيتو

التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات ومعدات الشفط إلى المناطق المتضررة، وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين.

الأشموني يتفقد ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي بالشرقية،فيتو

وخلال جولته، أشرف محافظ الشرقية بنفسه على أعمال الشفط داخل نفق عرابي، الذي شهد تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار، مؤكدًا ضرورة الانتهاء الفوري من الأعمال لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين دون تأخير.

الاشموني يتفقد ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي بالشرقية،فيتو

الأشموني يشيد بالدور الحيوي لرجال المرور

وأشاد الأشموني بالدور الحيوي الذي يقوم به رجال المرور في الميدان، وتنظيمهم لحركة السير رغم سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتقليل الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والحفاظ على سلامة الجميع.

الاشموني يتفقد ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي بالشرقية،فيتو

الأشموني يتفقد ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بنفق عرابي بالشرقية،فيتو

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أحمد ضاحي رئيس حي أول.

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