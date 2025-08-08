الجمعة 08 أغسطس 2025
خارج الحدود

تحذير عسكري إسرائيلي من فخ في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
 قال موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسئولين عسكريين إسرائيليين، إن السيطرة على مدينة غزة وسط القطاع تتحول إلى خطر وفخ تكتيكي لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لبحث الخطوات بعد قرار السيطرة على مدينة غزة.

 

بحث السيطرة على قطاع غزة 

 أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

 

وبحسب القناة فإنّ الخطة التي وافق عليها الكابينت في وقت سابق، تضم هذه الأهداف الخمسة التي يمثل تحقيقها نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

 

وأكدت الأغلبية المطلقة من وزراء مجلس الوزراء أن الخطة البديلة المقدمة من رئيس الأركان إيال زامير، على مجلس الوزراء لن تحقق هزيمة حماس أو إعادة الرهائن".


وشهد الاجتماع نقاشات أكثر حدة بعد إقرار الاحتلال الكامل، حيث جدد رئيس الأركان اعتراضه على خطة نتنياهو بقوله: "لن تكون هناك استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم، سيكون كل شيء معقدًا".

