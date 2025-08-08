شهداء ومصابون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية حي الشجاعية شرق غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن سقوط شهداء ومصابين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

الصحة العالمية تطالب بوقف حصار غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية

وطالبت منظمة الصحة العالمية، بوقف الحصار على قطاع غزة وتأمين دخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية.

ودعت الصحة العالمية إلى حماية العاملين في المجال الصحي بقطاع غزة.

رئيس الوزراء البريطاني: قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خطأ

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على قطاع غزة خطأ.

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

وبحسب القناة فإنّ الخطة التي وافق عليها الكابينت في وقت سابق، تضم هذه الأهداف الخمسة التي يمثل تحقيقها نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

وأكدت الأغلبية المطلقة من وزراء مجلس الوزراء أن الخطة البديلة المقدمة من رئيس الأركان إيال زامير، على مجلس الوزراء لن تحقق هزيمة حماس أو إعادة الرهائن".

وشهد الاجتماع نقاشات أكثر حدة بعد إقرار الاحتلال الكامل، حيث جدد رئيس الأركان اعتراضه على خطة نتنياهو بقوله: "لن تكون هناك استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم، سيكون كل شيء معقدًا".

وتجددت المواجهات التي سيطرت على أجواء النقاش طيلة ساعات الاجتماع العشرة، حيث ردّ الوزير إيتامار بن غفير على رئيس الأركان بقوله: "توقفوا عن التحدث إلى وسائل الإعلام، نريد قرارًا، جميعنا قلقون بشأن الرهائن، وقلقون أيضًا على الجنود الذين يطالبون بالنصر".

وانتقد بن غفير الإحاطات الإعلامية المستمرة من المسؤولين العسكريين حول تطورات الأوضاع، مستدركا، "أنتم تابعون للقيادة السياسية، تعلموا من الشرطة كيفية الامتثال لقرارات القيادة السياسية" وفق تعبيره.

