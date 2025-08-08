جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب لاحتلال غزة بعد موافقة الحكومة على اقتراح نتنياهو

كشف موقع أكسيوس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب للسيطرة على مدينة غزة بعد موافقة المجلس السياسي الأمني المصغر (الكابينت) على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـاحتلال قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن هناك توقعات بتجنيد 6 فرق عسكرية للسيطرة على غزة.

وافقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات.

وقرر الوزراء الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال غزة.

