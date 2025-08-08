الجمعة 08 أغسطس 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، لإفطار شهى ومميز يوم الجمعة

الشكشوكة
الشكشوكة

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهو عبارة عن بيض بالخضروات.

وطريقة عمل الشكشوكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة على وجبة الإفطار.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشكشوكة بالبيض.

مكونات عمل الشكشوكة بالبيض:-

4 حبات بيض

2 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة صغير

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة شطة

طريقة عمل الشكشوكة:-

  • في مقلاة واسعة، سخني الزيت أو السمن على نار متوسطة.
  • أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
  • أضيفي الفلفل المقطع وقلبيه لمدة دقيقة أو دقيقتين.
  • ضعي الطماطم المقطعة وقلبيها جيدا، ثم أضيفي الملح والفلفل والكمون والشطة، واتركي الخليط على نار هادئة حتى تذبل الطماطم وتصبح صلصة متماسكة.
  • اصنعي فجوات صغيرة في الخليط باستخدام الملعقة، ثم اكسرى البيض فيها برفق.
  • غطي المقلاة واتركي البيض ينضج على نار هادئة حتى تصل لدرجة النضج التي تفضلينها.
  • قدمي الشكشوكة ساخنة مع الخبز البلدي أو الفينو.
  • يمكنك إضافة القليل من الجبن الأبيض أو الجبن الشيدر فوق البيض قبل إطفاء النار لإعطاء نكهة مميزة.
فوائد البيض للصحة 

البيض من البروتينات المهمة التي يحتاجها الجسم وله قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البيض:-

  • البيض المسلوق يحتوي على بروتين كامل يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وتجديد الخلايا، هذا يجعله مهم للرياضيين ولمن يرغبون في تقوية كتلة عضلاتهم أو الحفاظ عليها.
  • يحتوي البيض على مادة الكولين المهمة جدًا لنمو الخلايا العصبية وتحسين وظائف الدماغ، وتناول البيض بانتظام يساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز، ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الخرف مع التقدم في العمر.
  • صفار البيض غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، اللتين تعملان على حماية شبكية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين الشائعة مثل التنكس البقعي وإعتام العدسة.
  • البيض المسلوق منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين، مما يمنح إحساس طويل بالشبع ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، لهذا السبب ينصح بإدخاله في أنظمة الرجيم وخطط إنقاص الوزن.
  • يحتوي البيض على نسبة جيدة من فيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام والأسنان، كما يحتوي على الفوسفور الضروري للحفاظ على صحة الهيكل العظمي.
  • على الرغم من احتواء البيض على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناوله بشكل معتدل لا يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، بل قد يساعد في رفع مستوى الكوليسترول الجيد، الذي يحمي الشرايين.
  • البيض غني بفيتامينات مهمة مثل فيتامين A وB12 والسلينيوم، وهي عناصر أساسية لدعم جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات والأمراض.
  • البروتينات والفيتامينات الموجودة في البيض تساعد في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كما تعزز مرونة البشرة ونضارتها بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك.
  • البيض مصدر ممتاز للعناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين بشكل صحي، مثل الكولين وحمض الفوليك والحديد، كما يعد غذاء ضرورى للأطفال في مرحلة النمو لدعم صحة الدماغ والعظام.
طريقة عمل الشكشوكة، أكلة اقتصادية وسريعة التحضير

طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات اقتصادية

 

الشكشوكة طريقة عمل الشكشوكة مكونات عمل الشكشوكة البيض فوائد البيض الشيف سارة أحمد

