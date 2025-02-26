طريقة عمل الشكشوكة، لغداء اقتصادي قبل ولائم شهر رمضان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، “هتاكلوا أي حاجة قبل رمضان”، جملة أصبحت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من الجمل والعادات الشهيرة للامهات.

فقبل رمضان بعدة أيام تحاول ستات البيوت التوفير في الجهد وفي الميزانية؛ لأن هذين البندين يتضاعفوا خلال الشهر الكريم.

وتعد الشكشوكة من الأكلات الشهيرة في المطبخ المصري، وهي سريعة التحضير، وتصلح كفداء لذيذ وسريع، فلا يستغرق تحضيره دقائق، الى جانب أنها غير مكلفة على الإطلاق، فكل مكوناتها موجودة في كل مطبخ.



طريقة عمل الشكشوكة بالبيض بخطوات بسيطة



الشكشوكة بالبيض

يمكنك صنع الشكشوكة لأفراد الأسرة، كوجبة عشاء سريعة، أو كوجبة للفطار، مغذية تمنح افراد أسرتك النشاط والحيوية.



مكونات عمل الشكشوكة:

4 بيضات

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة تحضير الشكشوكة:

1. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

2. أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

3. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة 30 ثانية.

4. أضيفي الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تصبح الطماطم طرية.

5. اصنعي 4 حفر في خليط الطماطم وكسري بيضة في كل حفرة.

6. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج البيض حسب رغبتك.

7. زيني بالبقدونس المفروم وقدميها مع الخبز.

إضافات تجعل الطعم أغنى وألذ:

يمكنك إضافة الفلفل الأخضر أو الأحمر إلى خليط الطماطم.

يمكنك إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة.

يمكنك استخدام جبنة مبشورة لتزيين الشكشوكة.

يمكنك تقديم الشكشوكة مع الحمص أو اللبنة.



طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق، لفطار أو عشاء بأقل التكاليف

العجة بالبيض

طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق، من الوصفات سريعة التحضير، والتي تصلح لوجبة الغداء أيضا قبل رمضان، ومكونات عمل العجة غير مكلفة، وهناك اكثر من طريقة لعمل العجة بالبيض والدقيق، مع إضافة العديد من المكونات المختلفة، ومع كل مكون جديد، يختلف طعم العجة، وكلها طرق موفرة وعلى أد الايد.



طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق، وهي من الوصفات المغذية، وقيمتها الغذائية عالية .



مكونات عمل العجة بالبيض والدقيق

6 بيضات

بصلة مقطعة مكعبات

ملح وفلفل حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة بقدونس مفرى

3 ملعقة زيت ذرة

حبة فلفل اخضر او الوان

2 حبة طماطم

2 ملعقة كبيرة جبن رومى مبشور

طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق

-يشوح البصل فى قليل من الزيت قليلًا حتى يصفر لونها.

-يخفق البيض ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف اليه الدقيق والبقدونس والبصل المشوح ويضرب الخليط جيدًا بالمضرب اليدوى او بالشوكة.. ثم نضيف الطماطم المقطعة والفلفل المقطع مع الجبن الرومى ويقلب جيدًا.

-تجهز صينية تيفال ويضاف اليها الزيت ثم يصب الخليط فوقها وتوضع فى فرن متوسط الحرارة لمدة 1/4 ساعة حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتقدم.

طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة

ويمكنك أيضًا تعلم طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة، في السطور التالية، والتي لن تستغرق في عملها أكثر من دقائق

مكونات عمل العجة بالبيض والكريمة

3 بيضات

كوب ونصف كريمة طهى

كوب جبنة شيدر مبشورة أو مقطعة مربعات صغيرة

كوب لانشون أو سلامى أو رومى مدخن أو بسطرمة

½ كوب بصل

½ كوب فلفل أخضر

خطوات عمل العجة بالبيض والكريمة

يسخن الفرن إلى 300 درجة

في وعاء نخفق البيض والكريمة

نقوم بإضافة الجبن واللانشون أو السلامى أو الرومى المدخن أو البسطرمة حسب رغبتكم والبصل والفلفل الأخضر

تصب العجة في قالب مدهون بالزيت

تخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي.

طريقة عمل العجة بالبيض والفول الأخضر

يمكنك كذلك تعلم طريقة عمل العجة بالبيض والفول الأخضر، وهي من الوصفات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أن طعمها مميز، سيعجب كل أفراد أسرتك.

مكونات عمل العجة بالبيض والفول الاخضر

6 بيضات

كيلو فول أخضر مفروم

2 ثمرة بصل

5 فص ثوم

حزمة كزبرة خضراء

ملعقة كزبرة جافة

ربع كيلو كوب جبنه رومى مبشوره

نصف كوب جبنه موتزاريلا

ربع كوب زيت



طريقة تحضير العجة بالبيض والفول الاخضر

افرمي الفول الأخضر في المفرمة وضعي البصل والثوم والكزبرة والملح والكزبرة الخضراء والشطة والكمون.

ويخلط الخليط مع البيض والجبن والزيت ويوضع في صينية فرن مدهونة

أو قوالب الكب كيك

تدخل الفرن على درجه حرارة 200 حتى تحمر وجهها.

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