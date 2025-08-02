السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على البلوجر سوزي الأردنية

سوزي الأردنية، فيتو
سوزي الأردنية، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، على إثر البلاغات المقدمة ضدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغات تتعلق بالمحتوى الذي تبثه البلوجر سوزي الأردنية، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سوزي الأردنية وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

 

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