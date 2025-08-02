ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، على إثر البلاغات المقدمة ضدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغات تتعلق بالمحتوى الذي تبثه البلوجر سوزي الأردنية، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سوزي الأردنية وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.