يعد حمام الزيت من أفضل طرق العناية بالشعر لأنه يمنحه الترطيب والتغذية التي يحتاجها، مما يساعد على تقوية البصيلات ومنع التساقط وزيادة اللمعان والنعومة.

لذا تحرص بعض الفتيات على عمل حمام الزيت باستمرار للشعر أسبوعيًّا للحفاظ على جمال الشعر وحمايته من أى مشكلات تؤثر على مظهره.

حمام زيت طبيعي للعناية الأسبوعية بالشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، حمام زيت طبيعي للعناية الأسبوعية بالشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة زيت الأرجان أو زيت اللوز الحلو

5 قطرات زيت الخروع

منشفة دافئة أو بونيه حمام

طريقة التحضير:

ضعي جميع الزيوت في وعاء زجاجي ودفئيه قليلًا في حمام ماء دافئ (لا يسخن مباشرة على النار) للحفاظ على فوائده.

قسمي الشعر إلى خصلات، وضعي الزيت على فروة الرأس ودلكي بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

وزعي الزيت على باقي الشعر حتى الأطراف لضمان تغذيته بالكامل

لفي شعرك بمنشفة دافئة أو ارتدي بونيه بلاستيكي للحفاظ على حرارة الزيت وزيادة امتصاصه.

اتركي حمام الزيت لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك جيدا بشامبو لطيف للتخلص من بقايا الزيت، ثم استخدمي بلسم مناسب.

هذه الوصفة تمنح ترطيب عميق للشعر الجاف والتالف، وتعتبر على تقوية الجذور والحد من التساقط، وتنعيم الشعر وإعطاؤه لمعان طبيعي، وحماية الشعر من التقصف والتكسر، وتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

حمام زيت طبيعي للعناية الأسبوعية بالشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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