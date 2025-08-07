الخميس 07 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

عبد الهادي: نشكر القيادة السياسية على ضم فئة الكتاب للتأمينات مع الموسيقيين والممثلين

علاء عبد الهادي،
صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وضم فئة الآدباء والفنانين إلى الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وذلك بعد مساع حثيثة وجهود متواصلة على مدى أعوام، ولقاءات عديدة مع وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة الدكتور نيفين القباج بضم فئة الآدباء والفنانين الذين لا معاش لهم إلى معاش تكافل وكرامة وإنشاء مظلة تأمينية لهم، وكذلك الحال لأصحاب الأعمال الخاصة غير المنتفعين من التأمينات الاجتماعية دون الستين، بعد إثبات الصفة النقابية في تعاملات النقابة الرسمية.

ونص الدستور المصري علي وضع  حصانة للنقابات وصيانة لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية وفق المواد: 77،76،75 من الدستور، ما أتاح وضع صفة كاتب في بطاقات الرقم القومي والمعاملات الرسمية، وذلك بعد الحكم التاريخي لمجلس الدولة الذي أثبت في حيثياته الصفة النقابية فضلًا عما ذكرته حيثيات الحكم من استقلالية النقابة عن أي جهة تنفيذية بحكم الدستور والقانون، وبموجب هذا الحكم أصبحت الكتابة مهنة معترفا بها من الدولة.

 تحقيق إنجاز كبير لجموع كتاب مصر وآدبائها

وأسفرت جهود النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن تحقيق إنجاز كبير لجموع كتاب مصر وآدبائها، وذلك بإدراج الأدباء من أعضاء النقابة ضمن المستفيدين بنظام التأمينات الاجتماعية، بوصف الكتابة مهنة معترفا بها من قبل الدولة المصرية، بالإضافة إلى استفادة المستحقين منهم  لمعاش تكافل وكرامة.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقاب العامة لاتحاد كتاب مصر: "نتقدم بخالص الشكر للقيادة السياسية، علي ضم  الكتاب الي جانب الممثلين والموسيقين"،  مشيرا إلى أن  هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وتفاهم بناء بين نقابة اتحاد كتاب مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، بدأ خلال افتتاح نفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة للصالون الثقافي للنقابة، حيث عقدت عدة لقاءات بين النقابة والوزارة.

توفير الحماية الاجتماعية لمثقفي مصر

وأضاف نقيب كتاب مصر أن القباج أبدت سعادتها الكبيرة وقتها بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعي مصر رجال الثقافة والوعي والتنوير، وأن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفي مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة.

وأكد عبد الهادي أن تلك الجهود المتواصلة والتعاون بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي في عهد الوزيرة الدكتورة مايا مرسي،  قد أسفر عن نجاح الجهود الرامية لوضع مظلة تأمينية واجتماعية لكتاب مصر أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

اتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تكافل وكرامة علاء عبد الهادي نقابة اتحاد كتاب مصر وزارة التضامن الاجتماعي

