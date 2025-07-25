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ثقافة وفنون

علاء عبد الهادي: صنع الله إبراهيم في حالة حرجة والنقابة والثقافة والصحة يتابعون حالته عن قرب

صنع الله إبراهيم،
صنع الله إبراهيم، فيتو

أكد الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، أن الكاتب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم يمر بحالة صحية حرجة ويتلقى العلاج اللازم حاليًّا في مستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر. 

 

الحالة الصحية لصنع الله ابراهيم

وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن النقابة تتكفل بمصاريف علاج صنع الله إبراهيم، وقد بلغت مساهمتها حتى الآن الحد الأقصى لمبلغ التأمين الصحي وهو 80 ألف جنيه مصري.

وأضاف رئيس النقابة أنه على تواصل مستمر مع وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لمتابعة حالة الكاتب الصحية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع وزير الصحة كذلك، والذي بدوره أكد أن الكاتب سيتلقى العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور علاء عبد الهادي أن صنع الله إبراهيم يتلقى العلاج حاليًّا في مستشفى خاص غير تابع للدولة، وذلك لأن حالته الحرجة لا تسمح بنقله إلى مستشفى آخر في الوقت الراهن لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وشدد على أن وزير الثقافة ووزير الصحة يتابعان حالة الكاتب أولًا بأول لضمان تلقيه أفضل رعاية صحية ممكنة.

ومن المتوقع أن يتم تقديم دعم إضافي من النقابة غدًا لاستكمال تغطية نفقات العلاج، بالإضافة إلى مساهمة الدولة.

 

الأديب صنع الله إبراهيم 

يعد الروائي صنع الله إبراهيم من رواد وعلامات الأدب المصري، والذي تميزت أعماله بالطابع السياسي والتي دائمًا تتشابك مع تاريخ مصر السياسي، حيث يعد صنع الله من الكتاب المثيرين للجدل سواء بكتاباته أو مواقفه على الساحة الأدبية.

وعُرف صنع الله بكونه يميل إلى الأفكار اليسارية، واشتهر بمواقفه الجريئة تجاه الأنظمة والسياسات الحاكمة بداية من  جمال عبد الناصر الذي سجنه 5 سنوات واستمرت المواقف مرورًا بالسادات الذي أطلق له رواية “اللجنة" التي نُشرت خلال عام 1981 والذي هاجم فيها السادات بشكل ساخر، وانتقدت سياسة الانفتاح فى عهد السادات، وصولا إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فكان من أبرز الأدباء معارضةً لسياسات الدولة المصرية، وظهر ذلك جليا حين رفض إستلام جائزة الرواية العربية عام 2003م التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه بسبب اختلافه مع النظام.

وتشمل قائمة روايات صنع الله إبراهيم 16 رواية، وهى: إنسان السد العالي، نجمة أغسطس، اللجنة، بيروت بيروت، يوميات الواحات، ذات، شرف، وردة، أمريكانلي، التلصص، العمامة والقبعة، القانون الفرنسي، الجليد، نجمة، برلين 69، وغيرها.

ومن القصص القصيرة التي قدمها للمكتبة الأدبية العربية نجد "قصة تلك الرائحة"، "الثعبان"، “أرسين لوبين”، “أبيض وأزرق”.

كما قدم صنع الله ابراهيم عددا من قصص الأطفال المتميزة أبرزها؛ رحلة السندباد الثامنة، يوم عادت الملكية القديمة، عندما جلست العنكبوت تنتظر، الدلفين يأتي عند الغروب، اليرقات في دائرة مستمرة، وقصة الحياة والموت في بحر ملون.

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