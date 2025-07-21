الأعلى للثقافة يطلق حفل توقيع كتاب "جيل ألفا الذي يبدع لمصر"

أقام المركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل توقيع كتاب "جيل ألفا يبدع لمصر"، من إعداد الباحثة إنجي مدثر مكاوي، وبإشراف للمهندس زياد عبدالتواب.

حفل توقيع كتاب جيل ألفا

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف العزازي أن هؤلاء الشباب هم علماء مصر القادمون، وتوجه بالشكر لآبائهم وأمهاتهم الذين أحاطوهم بالرعاية والاهتمام، وأكد أن المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة يدعمان كل الأطفال والشباب الذين لديهم أهداف يسعون للوصول إليها، ووجه كلمته للفائزين قائلًا: أنتم جيل مصر الواعد.

وأضاف: لقد زرت بلادًا كثيرة، وأقول بحق إن مصر أجمل بلاد العالم، فتحيا مصر برئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها وشبابها وأطفالها.

ولقد تضمن الكتاب عرضًا موسعًا لأعمال الأطفال الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير في فرعي الابتكارات العلمية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وذلك خلال الدورات الأربع الأولى للجائزة من عام 2021 وحتى عام 2024، ويعكس هذا الإصدار مدى إبداع الأطفال المصريين في المجالات التقنية والعلمية، كما يؤكد دور الجائزة في اكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة.

جدير بالذكر أن جائزة المبدع الصغير في دورتها الرابعة السابقة، لعام 2024 كانت قد سجلت أكبر عدد من المتقدمين، وكان من اللافت، وللعام الثاني على التوالي، أن تتصدر محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، قائمة أكثر المتقدمين للجائزة، حيث جاءت محافظة أسيوط في المركز الأول، ثم محافظة الوادي الجديد في المركز الثاني.

فقد بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة من داخل جمهورية مصر العربية، من جميع محافظاتها 10455 طفلًا، ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في جميع مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار"، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456.

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