حفل توقيع ومناقشة لكتاب "ابن تغري بردي" الخميس المقبل

يقيم المجلس الأعلى للثقاقة حفل توقيع كتاب جديد معنون بـ"ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" الذي يعد من أحدث إصداراته ضمن مبادرة "تراثك مراثك"، وذلك في تمام الخامسة يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025؛ بمكتبة المجلس الأعلى للثقافة.

حفل توقيع ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة

ويشارك في حفل توقيع ومناقشة كتاب "ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" كل من؛ د. أيمن فؤاد - أستاذ التاريخ الإسلامى وخبير المخطوطات، د. حاتم الطحاوي – أستاذ متفرغ بقسم التاريخ – كلية الآداب - جامعة الزقازيق، د. عمرو منير - أستاذ التراث والتاريخ الوسيط، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية.



كما يشارك الدكتور محمد محمد مغاوري ( المؤلف ).



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