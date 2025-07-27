الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفل توقيع ومناقشة لكتاب "ابن تغري بردي" الخميس المقبل

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

يقيم المجلس الأعلى للثقاقة حفل توقيع كتاب جديد معنون بـ"ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" الذي يعد من أحدث إصداراته  ضمن مبادرة "تراثك مراثك"، وذلك في تمام الخامسة يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025؛ بمكتبة المجلس الأعلى للثقافة.

حفل توقيع ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة

ويشارك في حفل توقيع ومناقشة كتاب "ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" كل من؛ د. أيمن فؤاد - أستاذ التاريخ الإسلامى وخبير المخطوطات، د. حاتم الطحاوي – أستاذ متفرغ بقسم التاريخ – كلية الآداب - جامعة الزقازيق، د. عمرو منير - أستاذ التراث والتاريخ الوسيط، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية.
 

كما يشارك الدكتور محمد محمد مغاوري ( المؤلف ).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التراث الثقافي غير المادي المجلس الاعلي للثقاقة المجلس الأعلى للثقافة كليه الآداب ملوك مصر مجلس الأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

مياه الجيزة: المحطات تعمل بنصف طاقتها لحين عودة التيار الكهربائي

لف وارجع تاني، محافظة الجيزة تحذف منشور عودة "المياه والتيار الكهربائي" بعد نشره بدقائق

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة اليوم

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

المزيد
الجريدة الرسمية