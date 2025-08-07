الخميس 07 أغسطس 2025
نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة بالكامل لكن لا نريد حكمه

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الخميس: ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه.

وفي نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله: إن إدارة الرئيس دونالد  ترامب لا تدعم ضم إسرائيل أجزاء من غزة.

مسئول أمريكي: إدارة ترامب لا تدعم ضم إسرائيل أجزاء من غزة

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ( الكابينت)، في وقت لاحق اليوم الخميس، على خطة عسكرية تقضي بالسيطرة العسكرية على كامل مساحة قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية

ولفتت إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية، رغم معارضة رئيس هيئة الأركان إيال زمير للفكرة من حيث المبدأ.

تنفيذ عملية عسكرية واسعة 

وأضافت أن الخطة المركزية التي يدعمها بشكل ملحوظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتمحور حول "تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاحتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في القطاع.

