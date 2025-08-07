الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين ينطلق من عسقلان باتجاه قطاع غزة

عائلات الأسرى إسرائيليين،
عائلات الأسرى إسرائيليين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أسطولا بحريا يقل عائلات أسرى إسرائيليين انطلق من عسقلان باتجاه قطاع غزة.

التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر

وقال عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في تصريحات لهم: ندعو إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: لن نصمت بعد الآن ولن نتنازل والشعب فقط هو من سيعيد المخطوفين من غزة.

وكانت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي وجهت نداءا إلى رئيس أركان جيش الاحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة: لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.

إنهاء الحرب وإعادة الأسرى

وقال بيان عائلات الأسرى: إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر. الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.

وأضاف بيان عائلات الأسرى: لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.

 كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل

وتابع بيان عائلات الأسرى: أي قرار آخر هو خيانة لإرادة الشعب، وغير إنساني بكل وضوح، وسيجلب كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل كلها.

وختمت عائلات الأسرى بيانها قائلة: نناشد قادة الجيش على جميع المستويات والرتب بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تعريض حياة الأسرى للخطر ومنع فرصة إعادتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة عائلات أسرى إسرائيليين إنهاء الحرب وإعادة الأسرى إسرائيل عائلات الأسرى

مواد متعلقة

دعوة أممية لإلغاء شرط إسرائيلي يقيد عمل المنظمات الدولية في غزة

يديعوت أحرونوت: خطة نتنياهو لاحتلال غزة ستحظى بتأييد الكابينت رغم تحفظات الجيش

الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا

عبور 21 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح تجاه كرم أبو سالم تمهيدًا لوصولها إلى غزة

القناة 12 الإسرائيلية: خطة عسكرية لاحتلال كامل لمدينة غزة وإخلاء سكانها

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads