أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين ينطلق من عسقلان باتجاه قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أسطولا بحريا يقل عائلات أسرى إسرائيليين انطلق من عسقلان باتجاه قطاع غزة.

التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر

وقال عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في تصريحات لهم: ندعو إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: لن نصمت بعد الآن ولن نتنازل والشعب فقط هو من سيعيد المخطوفين من غزة.

وكانت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي وجهت نداءا إلى رئيس أركان جيش الاحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة: لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.

إنهاء الحرب وإعادة الأسرى

وقال بيان عائلات الأسرى: إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر. الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.

وأضاف بيان عائلات الأسرى: لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.

كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل

وتابع بيان عائلات الأسرى: أي قرار آخر هو خيانة لإرادة الشعب، وغير إنساني بكل وضوح، وسيجلب كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل كلها.

وختمت عائلات الأسرى بيانها قائلة: نناشد قادة الجيش على جميع المستويات والرتب بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تعريض حياة الأسرى للخطر ومنع فرصة إعادتهم.

