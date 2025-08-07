الخميس 07 أغسطس 2025
خارج الحدود

بوتين: الإمارات أحد الأماكن المناسبة للقاء المرتقب مع ترامب

بوتين مع محمد بن
بوتين مع محمد بن زايد، فيتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الأماكن المناسبة المحتملة لعقد لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بدء المحادثات بين الرئيس الروسي مع رئيس دولة الإمارات

جدير بالذكر أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين. 

وأكد بوتين، أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات

وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا". 

المنصات الدولية بما في ذلك ضمن إطار مجموعة بريكس

وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة". 

وتابع بوتين: “روسيا والإمارات تتفاعلان بنشاط عالى والاتحاد الاقتصادي الأوراسي”.

