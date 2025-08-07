يديعوت أحرونوت: خطة نتنياهو لاحتلال غزة ستحظى بتأييد الكابينت رغم تحفظات الجيش

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن مسئولين، أن أي خطة سيعرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الليلة بشأن قطاع غزة، ستنال دعمًا واسعًا داخل المجلس، وسط استعدادات عسكرية متواصلة.

وبحسب التسريبات، فإن الخطة التي يعتزم نتنياهو طرحها تقوم على إخلاء السكان من شمال القطاع إلى الجنوب، ومن ثم التقدم لاحتلال وسط غزة ومدينة غزة نفسها، في عملية قد تمتد لأربعة أشهر على الأقل، بمشاركة ما بين أربع إلى ست فرق عسكرية.

ورغم التأييد السياسي المتوقع داخل الكابينت، كشفت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يبدي اعتراضه على بعض جوانب الخطة، محذرًا من أن "تحويل الجيش إلى أداة لإضاعة الوقت والقتال بلا جدوى" قد يقود إلى نتائج غير محسوبة.

القناة 12 الإسرائيلية: خطة عسكرية لاحتلال كامل لمدينة غزة وإخلاء سكانها

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بأن الخطة العسكرية الجديدة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها تبدأ باحتلال كامل لمدينة غزة، مع التمهيد لعملية إخلاء واسعة تشمل نحو 900 ألف من سكانها.

خطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء غزة من سكانها

وبحسب القناة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطلب من المدنيين مغادرة المدينة قبل بدء العملية البرية الواسعة، في خطوة تمهد للسيطرة الكاملة على مركز قطاع غزة، وسط توقعات بتصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية.

تحذير رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي من احتلال غزة بالكامل

وتأتي هذه الخطة في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي انقسامًا بين القيادة السياسية والعسكرية، حيث حذر رئيس الأركان في وقت سابق من أن احتلال القطاع بالكامل سيُدخل إسرائيل في "بئر سوداء شبيهة بفيتنام".

حتى اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن توقيت تنفيذ الخطة أو تفاصيلها الكاملة، وسط حالة من الترقب والتوتر الإقليمي والدولي المتزايد.

