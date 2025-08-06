الأهلي ينهي إجراءات إعارة رضا سليم، تعرف على التفاصيل

أنهى النادي الأهلي كافة التفاصيل المالية مع الجيش الملكي المغربي، لاعارة رضا سليم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إذاعة راديو مارس المغربية، إن صفقة انتقال رضا سليم للجيش الملكي تمت على سبيل الإعارة لموسم واحد، حيث سيتحمل نادي الأهلي دفع 150 ألف دولار من راتب اللاعب، بينما سيتكفل الجيش الملكي بدفع 550 ألف دولار، ليصل مجموع الصفقة إلى 700 ألف دولار خلال موسم الإعارة.

وأكدت أنه من المقرر أن يشارك رضا سليم بتدريبات الفريق المغربي خلال الساعات المقبلة.

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