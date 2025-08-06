الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي ينهي إجراءات إعارة رضا سليم، تعرف على التفاصيل

رضا سليم،فيتو
رضا سليم،فيتو

أنهى النادي الأهلي كافة التفاصيل المالية مع  الجيش الملكي المغربي، لاعارة رضا سليم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إذاعة راديو مارس المغربية،  إن صفقة انتقال رضا سليم للجيش الملكي تمت على سبيل الإعارة لموسم واحد، حيث سيتحمل نادي الأهلي دفع 150 ألف دولار من راتب اللاعب، بينما سيتكفل الجيش الملكي بدفع 550 ألف دولار، ليصل مجموع الصفقة إلى 700 ألف دولار خلال موسم الإعارة.

وأكدت أنه من المقرر أن يشارك رضا سليم بتدريبات الفريق المغربي خلال الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رضا سليم الجيش الملكي المغربي الجيش الملكي النادي الأهلي الأهلي

مواد متعلقة

رابطة الليجا الإسبانية تنصف تير شتيجن ضد برشلونة

الدوري المصري، موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في أول جولة

أردون جاشاري يصل ميلان للخضوع للكشف الطبي (فيديو)

آخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي لضم نونيز

منتخب بوركينا فاسو يسعى لتعويض خسارته الأولى أمام أفريقيا الوسطى بكأس الأمم للمحليين

أمم أفريقيا للمحليين، تنزانيا تسعى لتعزيز صدارة مجموعتها على حساب موريتانيا

مواقف محرجة لـ محمد صلاح في الملعب.. ضياع ركلة جزاء أتلتيك بلباو.. طفلة ترفض مصافحته.. والفرعون يتفادى تداعيات واقعة هارفي إليوت

بعد 40 دقيقة فقط، نفاد تذاكر ودية ريال مدريد وتيرول النمساوي

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

الظروف والأحداث تكشف معادن الناس، علاء مبارك يوجه رسالة غريبة لـ مصطفى الفقي

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

شقق فاخرة وسيارات فارهة، كيف تحولت "أم مكة" من بائعة فسيخ إلى متهمة بغسيل أموال؟

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

صعود ترامب فوق سطح البيت الأبيض ورقصه يثير الجدل، والمقربون يكشفون السر (فيديو)

أخبار مصر: حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي، حركة تنقلات بالبترول، تصريح مثير لدفاع علياء قمرون، ترامب يعلق على احتلال غزة

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار محزنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads