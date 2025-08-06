استدعاء لاعبتي بيراميدز لمنتخب الناشئات تحت 20 عاما

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة باستدعاء اللاعبتين كنزي مجدي وفرحة عبد الحميد إلى معسكر منتخب الناشئات تحت ٢٠ سنة.

وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب الناشئات بداية من يوم ٧ أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم ١١ من ذات الشهر بمركز المنتخبات الوطنية في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

ويستعد المنتخب حاليا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئات، حيث يلتقي الفريق مع غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري في إطار مرحلة التصفيات.

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