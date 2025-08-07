مفاجأة في راتب رضا سليم مع الجيش الملكي، الأهلي يتحمل 700 ألف دولار

كشفت تقارير صحفية مغربية عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال رضا سليم لاعب الأهلي إلى صفوف الجيش الملكي المغربي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل راتب رضا سليم مع الجيش الملكي

ووفقا لما نشرته صحيفة "البطولة" المغربية، فإن النادي الأهلي سيتحمل الجزء الأكبر من مستحقات اللاعب المالية خلال فترة الإعارة، حيث سيتكفل بدفع مبلغ 700 ألف دولار، بينما سيساهم الجيش الملكي بمبلغ 200 ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة أن رضا سليم سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 900 ألف دولار، إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية قد تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، بحسب بنود الاتفاق.

ونفى التقرير بشكل قاطع صحة ما تردد حول مشاركة الجيش الملكي بمبلغ 550 ألف دولار في الصفقة، مؤكدا أن تلك الأرقام لا أساس لها من الصحة، وفقا لمصادر مقربة من النادي.

الجيش الملكي يعلن ضم رضا سليم

وكان نادي الجيش الملكي المغربي، أعلن رسميا مساء أمس، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضم رضا سليم لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الجاري.

ونشر حساب الجيش الملكي صورة للاعب وكتب عليها: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية.. مرحبا بعودتك إلى نادي المغاربة".

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وسجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

