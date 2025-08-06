الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

استوري يوثق حضوره، تطورات أزمة غياب عبد القادر عن مران الأهلي اليوم

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

تخلف أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تطورات غياب عبد القادر عن مران الأهلي

وحرص أحمد عبد القادر، على الحضور لـ مقر النادي الأهلي عقب انتهاء المران الجماعي للفريق، اليوم، وذلك بعد انتشار أنباء غيابه عن التدريبات.

وكان من المفترض أن يخوض عبد القادر تدريباته في مواعيد محددة وضعها له الجهاز الفني على هامش المران الجماعي، إلا أن اللاعب حضر في توقيت مختلف عن المحدد له.

ونشر اللاعب ستوري عبر حسابه على إنستجرام تظهر وجوده في النادي، كمحاولة لإثبات الحضور، رغم أنه لم يلتزم بالموعد الرسمي المقرر لتدريباته.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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