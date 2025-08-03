منتخب الشباب بالقوة الضاربة في مباراته الودية أمام الأهلي

منتخب الشباب، أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تشكيلة الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة الودية، التي تجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام.

تشكيل منتخب الشباب أمام الأهلي

ويدخل منتخب الشباب مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

أحمد وهب - محمد ابراهيم - أحمد عابدين - عبدالله بوستنجي - مهاب سامي - سيف سفاجا - أحمد كباكا - محمد السيد - محمد عبدالله - حامد عبدالله - محمد هيثم

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأهلي

تنطلق مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، أمام الأهلي في تمام السادسة مساء، ويحتضنها استاد السلام

منتخب الشباب يفوز على الاتصالات وديا

وخاض منتخب الشباب على الفريق الأول بنادي الاتصالات بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس السبت على ملعب مشروع الهدف.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى تشيلي

وحدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، موعد سفر بعثة الفريق إلى جمهورية تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، حيث تطير بعثة الفراعنة يوم 22 سبتمبر للمشاركة في مونديال الشباب، أي قبل إنطلاق البطولة بأسبوع كامل، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر.

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