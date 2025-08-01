مواعيد مباريات الأهلي الودية المتبقية استعدادا للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق بتروجيت ومنتخب مصر تحت 20 سنة وديا، في ختام استعدادات القلعة الحمراء، للموسم الجديد.

مواعيد مباريات الأهلي الودية المتبقية

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي أمام بتروجيت ومنتخب مصر تحت 20 سنة، يوم الأحد المقبل الموافق يوم 3 من شهر أغسطس القادم.

حيث من المقرر أن يواجه الأهلي في تمام الساعة السادسة مساء منتخب الشباب، على أن يلتقي في المباراة الثانية مع فريق بتروجيت في تمام التاسعة مساء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لرحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، المقرر أن ينطلق في الثامن من أغسطس الجاري.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة الأولى،من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس

الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي ( السبت 9 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو ( الجمعة 15 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثالثة: باي

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي (الإثنين 25 أغسطس الساعة 5 مساء)

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز (السبت 30 أغسطس الساعة 8 مساء)

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