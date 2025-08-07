الخميس 07 أغسطس 2025
متى يحق للأهلي الاحتفاظ بوسام أبو علي حتى يناير؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن النادي سيكون من حقه الاحتفاظ بخدمات مهاجمه وسام أبو علي إلى يناير المقبل حال عدم إرسال كولومبوس الأمريكي القسط الأول من الصفقة قبل موعد إغلاق باب القيد في الدوري الأمريكي يوم 21 أغسطس الجاري، ومن ثم ستفشل الصفقة ويستمر اللاعب في صفوف الأحمر حتى انتقالات الشتاء القادم. 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 


تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وبذلك يسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026.

 

