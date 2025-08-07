ضربة بداية الدوري الممتاز “مش هتقدر تغمض عينيك”.. الأهلي يلتقي مودرن سبورت.. اختبار صعب لبطلي كأس مصر والعاصمة بين الزمالك وسيراميكا.. بيراميدز يصطدم بطموح دجلة.. والمصري يواجه الاتحاد السكندري

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025 -2026، والذي يقام هذا الموسم بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.



نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية وتضم المجموعة 7 أندية لتحديد البطل.

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء في الدوري وتضم المجموعة 14 فريقًا لتحديد الأندية الأربعة الهابطة.

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري

الجمعة - 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء

المصري ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا ضد الزمالك - 9 مساء

السبت - 9 أغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء

الأحد - 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء

فاركو ضد إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء.



وتنطلق منافسات الجولة بمواجهة وادي دجلة ضد بيراميدز، غدًا الجمعة كما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، والمصري مع الاتحاد السكندري.

ويلتقي بعد غدٍ السبت المقاولون العرب ضد زد، كما يواجه سموحة منافسه طلائع الجيش، ويلعب الأهلي مع مضيفه مودرن سبورت، ويواجه الإسماعيلي منافسه بتروجيت.

الأهلي يصطدم بمودرن سبورت

ويصطدم فريق الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو في بداية الدوري بمواجهة قوية أمام مودرن سبورت الذي يقوده المدرب مجدي عبد العاطي.

دعم كلا الفريقين بصفقات قوية لاسيما الأهلي صاحب اللقب الذي دعم صفوفه بصفقات مميزة، على رأسها أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، بينما يغيب عن صفوفه إمام عاشور ومروان عطية للإصابة مع الشكوك حول لحاق أشرف بن شرقي باللقاء.

ويعتمد ريبيرو على أبرز أوراقه تريزيجيه وزيزو وجراديشار والوافد الجديد محمد شريف وبن رمضان.

ونجح مودرن في تدعيم صفوفه بضم الحارس محمد أبو جبل والمهاجم محمود ممدوح والجزائري آدم رجم ولديه طموح تعويض إخفاقه الموسم الماضي وابتعاده عن صراع الهبوط ببداية المسابقة.

الزمالك وسيراميكا

أما فريق الزمالك بطل كأس مصر فيخوض اختبارًا صعبًا ضد سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر غدا الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس.

الزمالك تعاقد مع مدرب جديد وهو البلجيكي يانيك فيريرا بجانب عدد من الصفقات أبرزها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد والأنجولي شيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف.

ويتطلع الزمالك لحسم الفوز في بداية مشواره بالدوري أملًا في المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل في مواجهة سيراميكا بقيادة مدربه علي ماهر الذي دعم صفوفه أيضًا بصفقات مميزة مثل/ عمرو السولية وكريم نيدفيد وأحمد سمير.



بيراميدز يتحدى الوافد الجديد للدوري



ويدخل فريق وادي دجلة الوافد الجديد للدوري الممتاز بعد غياب تحد صعب أمام بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا ووصيف الدوري المصري غدا الجمعة.

بيراميدز بقيادة يورتشيتش المدير الفني يسعى لبداية قوية مثلما فعل الموسم الماضي لاسيما أنه أقام معسكرا ناجحا بتركيا خلال فترة إعداده واحتفظ بالهيكل الأساسي للفريق دون التفريط في نجومه باستثناء إبراهيم عادل.

أما وادي دجلة فيطمع في انطلاقة قوية تحسب له أمام بطل أفريقيا لاستعادة اسمه وبريقه مرة اخرى لاسيما أنه كان دائما عقدة الكبار بالدوري الممتاز.

المصري ضد الاتحاد السكندري



مواجهة الأشقاء المصري والاتحاد السكندري صعبة لكلا الفريقين الساحليين غدا الجمعة فالمصري بقيادة فنية جديدة، وهو التونسي نبيل الكوكي، والذي رفض التدعيمات الكثيرة للفريق ويطمح في تقديم موسم قوي مع الفريق البورسعيدي لاسيما أن أمامه منافسات قوية بالبطولة الكونفدرالية.

الاتحاد السكندري تحت القيادة الفنية لأحمد سامى المدير الفني للفريق يسعى لتخطي أول اختبار حقيقي للقيادة الفنية الجديدة لزعيم الثغر.

الإسماعيلي في مهمة صعبة بتروجيت



مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت أبرز مواجهات بعد غدٍ السبت والأصعب للفريقين.

ونفس الحال للعائد للدوري الممتاز المقاولون العرب ضد زد الذي يضم مجموعة قوية ومميزة من اللاعبين وهو ما يصعب من مهمة المقاولون العرب.

كما يواجه سموحة منافسه طلائع الجيش، ويسدل الستار على الجولة بلقاءات كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة، كما يلعب فاركو مع إنبي والبنك الأهلي ضد غزل المحلة يوم الأحد المقبل.

حكام مباريات اليوم الاول

الدوري الممتاز، أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجمعة، في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت حكام المباريات كالتالي:

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

بيراميدز ووادي دجلة

الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي

