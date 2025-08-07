تكثيف أعمال تجميل المسطحات الخضراء بالإسماعيلية استعدادا لاستقبال ضيوف مهرجان المانجو

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف مهرجان المانجو والذي تنطلق فعاليات جولته الثالثة يوم غد الجمعة.



تكثيف أعمال التجميل

ويقوم جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، برئاسة تغريد أبو السعود، وبإشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، بالعمل على رفع كفاءة (عمارة السياحي) الشهير بطريق البلاجات.



قص وتهذيب الأشجار

حيث تعمل فرق جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، على قص وتهذيب المسطحات الخضراء بميدان الملك فهد، وتهذيب عدد من نخيل البلتشارد والنخيل البلدي وأشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى، وإزالة نباتات الحلفا والأشواك من الطريق.

صيانة مسطحات القرية الأوليمبية

وعلى جانب آخر، قام فريق عمل الجهاز بصيانة جميع اللاند سكيب داخل القرية الأولبيمية وتهذيب جميع أشجار الفيكس ونخيل البلتشارد داخل القرية؛ استعدادًا للاحتفال بمهرجان المانجو الجمعة القادمة في الثامن من أغسطس.

تنفيذ خطة صيانة المسطحات الخضراء

وأكدت المهندسة تغريد أبو السعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، على أن العمل مستمر وفق خطة زمنية محددة، بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة بالمحافظة.



ويأتي ذلك استعدادًا للاحتفال بمهرجان المانجو غدا الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

