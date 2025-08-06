الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

انقلاب سيارة بطريق
انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران جراء انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الإسماعيلية الصحراوي، بعد كوبري الكيلو 76 اتجاه القاهرة.  

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اخطار بوقوع حادث 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت اليوم الأربعاء إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

الدفع بسيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.  

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

وتبين أن المصابين هم كل من محمد إبراهيم محمد السن 70 سنة مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية - اشتباه نزيف داخلي بالبطن، ويوسف إبراهيم محمد أحمد السن 8 سنوات كدمة بالرأس - واشتباه ما بعد ارتجاج، وداد حمدي محمود السن 66 سنة متوفاة وإبراهيم مسعود أحمد السن 35 سنة متوفى. 
 

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